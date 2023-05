Stomverbaasd keek men bij WK judo naar brons Van Lieshout: 'Onwerkelijk, bizar'

Joanna van Lieshout heeft in Qatar niet alleen de gehele judowereld verbaasd met haar bronzen WK-medaille, maar ook zichzelf. Na haar gewonnen strijd om de derde plek overheerste bij de 20-jarige WK-debutante ongeloof.

"Dit is onwerkelijk, bizar. Ik voelde me vanochtend toen ik hiernaartoe ging al goed, maar dat het zo uitpakt en dat ik zo kan afsluiten is geweldig."

In Doha haalde Van Lieshout de halve finale door met de Colombiaanse Cindy Mera (ippon), de Britse Lucy Renshall (ippon in golden score), de Japanse Miku Takaichi (waza-ari) en de Hongaarse Szofi Ozbas (ippon) af te rekenen.

Hun trainers, verzorgers en de fans keken er met open mond naar. Waar kwam dit opeens vandaan?

Juniorenkampioen

De enorme medaille om haar nek aan het eind van de dag was haar eerste in het seniorenjudo. Bij de junioren was ze lang oppermachtig. Van Lieshout was de nummer één op de wereldranglijst en won (als enige judoka ooit) twee jaar achter elkaar de wereldtitel voor judoka's onder 21 jaar.