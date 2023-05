Voor AZ-trainer Jansen is duel met West Ham extra speciaal: 'Voelt vertrouwd'

Voor AZ-trainer Pascal Jansen is de uitwedstrijd donderdag tegen West Ham United, in de halve finales van de Conference League, niet alleen op sportief gebied bijzonder. Hij speelt met zijn team in Londen, de stad waar hij vijftig jaar geleden werd geboren. "Het voelt vertrouwd."

Jansen werd in 1972 geboren als zoon van Hans Jansen en de Britse zangeres Sue Chaloner. Zij wilde graag dat haar zoon in Engeland ter wereld kwam. Hoewel Jansen in Nederland opgroeide, blijft hij een speciale band houden met het land waar hij geboren is. Dit komt mede door de vakanties die hij daar beleefd heeft en de vrienden die hij maakte op Britse bodem.

Op een persconferentie benadrukte Jansen vandaag meerdere malen dat het voelt als thuiskomen. Dat komt bijvoorbeeld door de Engelse taal die hij nu continu om zich heen hoort. Wie Jansen op de persconferentie hoort, heeft wel in de gaten dat Engels geen vreemde taal voor hem is. Enkele vragen werden in vloeiend Engels beantwoord.

Allround-beeld van tegenstander

Jansen was zondag al in Londen, omdat hij West Ham United in actie wilde zien tegen Manchester United. Jansen zag dat West Ham een 1-0 overwinning boekte op de ploeg van Erik ten Hag. "Ik ben blij dat ik die wedstrijd heb gezien. Ik heb nu een allround-beeld van de tegenstander."