Groenewegen ontsnapt aan valpartij en sprint naar etappezege in Hongarije

De eerste etappe van de Ronde van Hongarije is gewonnen door Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter van Team Jayco AlUla was de snelste in de massasprint, die ontsierd werd door een flinke valpartij.

Groenewegen, die tenminste voor één dag leider in het klassement is, ontsprong de dans en bleef Bennet en Caleb Ewan net voor in de eindsprint. Jakobsen mengde zich ook in de finale, maar werd zevende.