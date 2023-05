Spontaan uit eten steeds lastiger: we reserveren meer én eerder

Heb je spontaan zin om uit eten te gaan? De kans is helaas groot dat jouw favoriete restaurant voor vanavond al vol zit. Want we reserveren steeds meer vooruit, en restaurants doen het goed. Dat zeggen reserveringsplatforms en een horecatrendwatcher tegen de NOS.

Ook bij Steakhouse Dommel 18 in Eindhoven, van Ruud Bakker, is het druk. Vooral voor vrijdag- en zaterdagavonden is reserveren echt nodig, "anders loop je kans dat je niet geholpen kan worden".

Bovendien geven restaurantbezoekers veel uit, zegt Bakker, die ook voorzitter is van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Gasten eten meerdere gangen, bestellen dure bieren, dure wijnen."

Opvallend in een tijd van inflatie en een energiecrisis, vindt horecatrendwatcher Wouter Verkerk. "Iedereen dacht het afgelopen jaar dat het rustiger zou worden, maar de dip bleef uit. De restaurants zitten vol, vol, vol."

Mega opleving

De omzet in de horeca steeg in 2022 ten opzichte van 2019 (het laatste jaar voor corona), blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat heeft deels te maken met de gestegen prijzen, maar na de coronacrisis is het ook weer drukker geworden, zegt Verkerk.

Dat merken online reserveringsplatforms ook. TheFork had na de coronacrisis "een mega opleving" in boekingen, zegt manager Jordie Staal. En Bookdinners zag in maart van dit jaar een stijging van 39 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, laat directeur Paul Wiertz weten. In april was de toename 31 procent.

Hoe het kan dat mensen veel uit eten gaan, terwijl ze er flink meer voor moeten betalen, is gissen, zegt Verkerk. Een verklaring kan zijn dat er nog steeds een grote groep mensen is die veel te besteden heeft. "En het zou kunnen dat consumenten tijdens de coronacrisis hebben besloten: ik wil meer genieten, bewuster leven."

Of mensen gaan voor hun A-keuze restaurant omdat ze hun geld maar één keer kunnen uitgeven, denkt Staal.

Reserveren met één knop

Mensen plannen sinds de coronaperiode meer vooruit, constateert Verkerk. Reserveren is volgens de trendwatcher normaler geworden, ook omdat het tegenwoordig heel makkelijk is. "Je hoeft niet meer te bellen; het kan gewoon online met één knop, ook via Google."

Op dit moment wordt 79 procent van alle reserveringen online gemaakt, blijkt uit de Restaurant Monitor 2023. Tien jaar geleden was dat nog 30 procent. "Nederland is een land van reserveerders", zegt ook Staal van TheFork, dat in tien Europese landen actief is. Er is volgens Staal een duidelijk verschil tussen Zuid-Europa en Noord-Europa. "Hoe noordelijker je gaat, hoe meer mensen boeken, meestal via online reserveringssystemen."