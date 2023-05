Hond en valpartij tergen topfavoriet Evenepoel in Giro, Groves wint vijfde rit

De vijfde etappe van de Giro d'Italia, over 171 heuvelachtige kilometers van Atripalda naar Salerno, is gewonnen door Kaden Groves. De coureur van Alpecin-Deceuninck was aan het eind van de door aanhoudende regen geteisterde rit de snelste van een groep die door enkele glijpartijen in de slotfase flink uitgedund was.

Het venijn zat 'm duidelijk in de staart van de tot dan toch vooral saaie etappe. Bij een eerste valpartij op zeven kilometer van de finish moest Primoz Roglic van de fiets, maar op de tweewieler van ploeggenoot Koen Bouwman en met hulp van enkele lotgenoten kon de kopman van Jumbo-Visma weer aansluiten bij de voorsten. Hetzelfde ging op voor rozetruidrager Andreas Leknessund.

Even later sloeg ook Remco Evenepoel, de topfavoriet voor de eindzege, tegen de grond. Hij kon na enig oponthoud verder en hoefde geen tijd in te leveren, omdat het punt van de laatste drie kilometer al gepasseerd was.

Hond

Het was niet de eerste buiteling waarbij de Belg betrokken was. Al in de beginfase, terwijl het peloton behoedzaam over het natte wegdek fietste, kwam hij ten val. Een hond bleek de boosdoener: het dier was het peloton in gesprongen, waardoor meerdere renners onderuit gingen.