Republikeins Congreslid George Santos gearresteerd

Het Republikeinse Congreslid George Santos is gearresteerd in New York. Santos heeft zichzelf aangegeven. Na zijn arrestatie zijn documenten vrijgegeven waarin staat dat het lid van het Huis van Afgevaardigden wordt beschuldigd van een reeks misdrijven, waaronder grootschalige fraude.

Santos zou afgelopen najaar politieke aanhangers hebben opgelicht door hun geld, dat bedoeld was voor zijn campagne, uit te geven aan privézaken. Daarnaast zou hij een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen, terwijl hij in dienst was. Ook wordt hij ervan beschuldigd valse verklaringen te hebben gedaan aan het Huis van Afgevaardigden over zijn vermogen, inkomsten en aansprakelijkheden.

Volgens het ministerie van Justitie kan Santos een maximale gevangenisstraf van 20 jaar krijgen voor de zwaarste gevallen van de beschuldigingen. Santos zei gisteren niets te weten over de aanklachten, maar gaf eerder wel toe kleding te hebben gekocht met gestolen cheques en dat hij grote delen van zijn cv had verzonnen.

CV-fraude

Al voor zijn beëdiging, in januari dit jaar, was duidelijk dat het cv van Santos veel leugens bevatte. Zo loog Santos tijdens de verkiezingstijd over zijn opleiding en werkervaring, maar ook over zijn afkomst en de dood van zijn moeder. Santos beweerde dat zij omkwam tijdens de aanslagen op 11 september 2001. Later zei hij hierover dat ze in 2016 als gevolg van "giftig stof' na de aanslagen was omgekomen. In Brazilië wordt hij gezocht voor diefstal.

De druk op Santos nam na deze onthullingen toe, maar hij weigerde tot nu toe zijn zetel op te geven. Volgens hem is een eventueel vertrek van hem aan de kiezer.

De leider van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy, liet al voor de onthullingen weten dat het Congreslid gewoon zijn functie kon blijven uitvoeren, tenzij Santos wordt veroordeeld. Het is niet ongewoon dat Congresleden, zowel Republikeinen als Democraten, hun ambt blijven uitoefenen terwijl er rechtszaken tegen hen lopen.