Honderden raketten uit Gaza na Israëlische aanvallen op Palestijnse militanten

Palestijnse militanten hebben vanuit de Gazastrook de afgelopen uren zo'n 300 raketten afgeschoten op Israël. Dat volgt op Israëlische bombardementen, waarbij gisternacht drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad en zeker tien burgers om het leven kwamen. Islamitische Jihad dreigde daarop met vergeldingsacties.

Ook vandaag heeft Israël raketten afgevuurd op Gaza. Het Israëlische leger zegt dat het preventief locaties beschiet die worden gebruikt om raketten af te vuren. Daarbij zijn volgens ooggetuigen een trainingskamp in het noorden van de Gazastrook en een open gebied in het zuiden geraakt. Er zijn ten minste een dode en vier gewonden gevallen.

In Israël gaan de sirenes af en zoeken mensen tot in Tel Aviv hun toevlucht in schuilkelders. Er zijn geen berichten van slachtoffers. Wel zou een huis in Sderot, net buiten de Gazastrook, zijn geraakt.

Explosies in de lucht wijzen erop dat raketten vanuit Gaza worden onderschept door het Israëlische luchtverdedigingssysteem.

Staakt-het-vuren

Aan het einde van de dag ontstonden er geruchten dat er snel een staakt-het-vuren komt. Een Egyptische nieuwszender meldde dat onder leiding van Egypte een staakt-het-vuren was bereikt. Snel daarna gingen de luchtalarmen opnieuw af in de buurt van de Gazastrook en in Tel Aviv.

De Israëlische premier Netanyahu liet op televisie weten dat "deze ronde" nog niet over is. Volgens de premier is het Israël dat bepaald wanneer de rust terugkeert.