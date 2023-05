Honderden Raketten uit Gaza in reactie op Israëlische aanvallen op Palestijnse militanten

Palestijnse militanten hebben vanuit de Gazastrook de afgelopen uren zo'n 300 raketten afgeschoten op Israël. Dat volgt op Israëlische bombardementen, waarbij gisternacht drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad en zeker tien burgers om het leven kwamen. Islamitische Jihad dreigde daarop met vergeldingsacties. Ook vandaag vuurt Israël raketten af op Gaza. Het Israëlische leger zegt dat het preventief locaties beschiet die worden gebruikt om raketten af te vuren. Daarbij zijn volgens ooggetuigen een trainingskamp in het noorden van de Gazastrook en een open gebied in het zuiden geraakt. Er zijn ten minste een dode en vier gewonden gevallen. In Israël gaan de sirenes af en zoeken mensen tot in Tel Aviv hun toevlucht in schuilkelders. Er zijn geen berichten van slachtoffers. Wel zou een huis in Sderot, net buiten de Gazastrook, zijn geraakt. Explosies in de lucht wijzen erop dat raketten vanuit Gaza worden onderschept door het Israëlische luchtverdedigingssysteem.

Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "Een fragiel staakt-het-vuren maakte vorige week een einde aan de raketbeschietingen over en weer. Maar gisternacht kwam Israël met een verrassingsaanval op leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad in Gaza. Volgens de Israëlische regering waren die luchtaanvallen vorige week al gepland, maar was het wachten op het juiste moment. Dat de Palestijnse Islamitische Jihad hierop zou reageren, werd wel verwacht. Maar de grote vraag is nu in hoeverre Hamas zich hierin zal mengen. En wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor een verdere escalatie van het geweld."