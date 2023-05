Nummer te zwak, concurrentie te sterk, luidt oordeel na uitschakeling Mia en Dion

Het was gisteravond een flinke domper: Nederland is er voor het eerst in acht jaar niet bij in de finale van het Eurovisie Songfestival. Mia Nicolai en Dion Cooper wisten het thuispubliek niet te overtuigen met hun Burning Daylight.

Menig kijker zal met samengeknepen billen op de bank hebben gezeten in de wetenschap dat Mia en Dion in aanloop naar het Songfestival het nummer vals hadden gezongen. "We hielden allemaal ons hart vast", zegt ook Gianni Paelinck, Songfestivalvolger voor de Belgische omroep VRT. Maar aan de zang an sich lag het niet. "Uiteindelijk kon het ermee door. Het was best oké, niets om je voor te schamen, maar het bleef toch een beetje hangen. Er waren te veel minpunten."

Kracht van het nummer

Een daarvan is het nummer zelf, zegt Katja Zwart van de Telegraaf-podcast Songfestivalkoorts. "Het is een aardig liedje voor op de radio, maar het had verder niets om het lijf. Het kabbelt een beetje. Dat merkte je ook aan de reactie van het publiek: het deed de mensen weinig. Ook al werd het allemaal heel mooi in beeld gebracht. Het mocht niet baten."

Volgens de Zweedse Songfestivalkenner Ben Robertson miste Burning Daylight iets speciaals. "Als je een ballade brengt, moet die speciale momenten bevatten. Dan moet je presentatie in orde zijn en moeten de karakters aansprekend zijn. Dat was met Arcade van Duncan Laurence zo en met Calm After the Storm van The Common Linnets in 2014. Zij hadden chemie met de camera."

Concurrentie te sterk

Kortom: het huwelijk tussen de artiesten en het lied was niet geweldig, concludeert hij. "Het was niet vertederend, het was een leeg canvas. Er zat geen moment in het nummer waarbij de artiesten konden stralen."

Kijk hier het optreden van Mia en Dion terug: