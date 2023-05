Moyes leunt niet achterover richting AZ: 'Jonge spelers exceptioneel goed'

Morgenavond speelt AZ in London tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League. Voor West Ham-trainer David Moyes is het een weerzien met de club uit Alkmaar. In 2007 speelde de Schot met Everton ook al tegen AZ. Toen won Everton met 2-3.

Vorig jaar haalde West Ham ook de halve finales van de derde Europese competitie. Door een nederlaag tegen Frankfurt liep de club de finale mis. Dit jaar dus een nieuwe kans voor de Londenaren. Afgelopen weekend kende West Ham een goede voorbereiding door te winnen van het Manchester United van Erik ten Hag.

Volgens Moyes zou het behalen van de finale 'fantastisch zijn'. "Een finale halen is voor elk team iets groots. Iedereen wil succesvol zijn, dat is erg moeilijk. Het was mooi om vorig jaar de halve finale te halen. We hopen dat we nu een stap verder kunnen zetten en de finale kunnen halen."

Respect voor AZ

Moyes zou West Ham niet als favoriet aanwijzen voor de wedstrijd tegen de ploeg van Pascal Jansen. "Dat zou ik niet zeggen, omdat ik een hoop respect heb voor AZ en de manier waarop ze spelen. Ze hebben een geweldig seizoen en het is een moeilijke tegenstander. Elk Nederlands team waartegen je speelt, is goed. Ze zijn voetballend goed en worden goed gecoacht. Het wordt een moeilijke wedstrijd."