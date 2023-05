Trauner mist kampioensduel van Feyenoord door blessure

Eind vorig jaar raakte Trauner tijdens een training geblesseerd en stond hij lang buitenspel. In februari maakte hij zijn rentree in het competitieduel met Fortuna Sittard en de maand erop, in de return in de Europa League tegen Sjachtar Donetsk, had hij zijn eerste basisplaats.

Feyenoord-Go Ahead Eagles bij de NOS

Feyenoord kan dit weekend in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles kampioen worden. Bij winst is de titel binnen. Het duel begint om 16.45 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

Mocht Feyenoord kampioen worden, dan is maandag om 12.00 uur de huldiging op de Coolsingel. Die is live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.