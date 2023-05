Ecuador ziet nieuwe misbruikverdenking tegen pedo-activist Marthijn U.

Ecuador heeft de voormalige pedo-activist Marthijn U. (51) uit Hengelo overgeplaatst naar een strengere gevangenis omdat hij in zijn cel betrokken zou zijn gebleven bij een kinderpornonetwerk.

Samen met zijn Nederlandse partner Lesley L. (35) wordt de voormalige leider van de verboden pedovereniging Martijn ervan verdacht opnieuw betrokken te zijn bij een kinderpornonetwerk in het toeristische stadje Canoa.

De twee werden vorig jaar juni al opgepakt, maar gingen vanuit de gevangenis gewoon door met hun illegale activiteiten, meldt de Ecuadoraanse krant Primicias. Ze zijn nu overgeplaatst naar een andere, strengere gevangenis in het Zuid-Amerikaanse land.

Tegelijk met de overplaatsing gaf de politie meer details over waar de twee mannen van worden verdacht. Zij zouden, samen met een groep andere verdachten, kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud in Canoa hebben benaderd via hun ouders. Hun werd geld geboden terwijl de kinderen misbruikt zouden zijn bij het zwembad van een hotel. De kinderen werden 'beloond' met onder meer speelgoed, aldus de politie. Beelden van het misbruik werden naar verluidt tegen betaling gedeeld op internet.

Behalve van de productie en verspreiding van kinderporno worden U. en L. ook beschuldigd van verkrachting van minderjarigen. De twee bestrijden de beschuldigingen en houden het erop dat ze "een zekere genegenheid voor kinderen" hebben.

Politieke partij

Volgens de Ecuadoraanse politie zijn er in verband met de zaak in totaal 367 mensen opgepakt. In Ecuador, maar ook in een aantal andere landen. Zo werd op 5 juli vorig jaar in Mexico de Nederlander Nelson M. aangehouden, omdat hij in het bezit was van kinderporno. M. werd in Nederland bekend doordat hij zich inzette voor de legalisering van seks met kinderen onder de 12 jaar. In 2020 richtte hij een politieke partij op om dat mogelijk te maken, maar even later ontvluchtte hij Nederland en vroeg asiel aan in Mexico.

Het politieonderzoek is nog bezig, niet alleen in Ecuador, maar ook in, Brazilië, de VS, Panama, Paraguay en Costa Rica. Het is onduidelijk in hoeverre Marthijn U. en Lesley L. ook nog in Nederland worden vervolgd.

U. woonde jarenlang in Hengelo, waarvan de laatste jaren samen met echtgenoot Lesley L. Vorig jaar maart werd U. door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes maanden celstraf voor het voortzetten van de al in 2012 verboden verklaarde pedovereniging Martijn. Op het moment van de veroordeling was hij al uitgeweken naar Ecuador, meldt RTV Oost. Lesley L. werd vlak voor zijn vertrek vanuit Nederland veroordeeld tot zes weken celstraf voor het maken van een kinderpornovideo.