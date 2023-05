Europese Commissie keurde staatssteun aan vliegmaatschappij Lufthansa onterecht goed

Volgens het hof had de commissie voordat ze toestemming gaf onder meer beter moeten uitzoeken of Lufthansa ook op de markt geld had kunnen krijgen in plaats van van de overheid. Ook is er niet genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat concurrenten niet benadeeld werden.

Duitslandcorrespondent Charlotte Waaijers:

"Dit is geen oordeel over de vraag of Lufthansa überhaupt staatssteun had mogen krijgen, maar over de vraag of de commissie het pakket zoals het is voorgesteld had moeten goedkeuren. Het kan zijn dat concurrenten door de Duitse staatssteun zijn benadeeld, maar over de omvang van die eventuele schade staat niets in dit oordeel.

Eigenlijk is het 'kwaad' al geschied. Lufthansa is met hulp van de steun van de overheid overeind gebleven en maakt inmiddels ook weer winst.

Het heeft ook geen zin om te eisen dat Lufthansa die steun nu terugbetaalt. De Duitse overheid heeft al het geld al teruggekregen en volgens Lufthansa heeft de overheid goed verdiend aan de investeringen. De Duitse regering heeft nog niet gereageerd op de uitspraak."