Vanavond op tv: Meer transgenderzorg nodig • Flexwoningen ongebruikt • De staat van het onderwijs •

De vraag naar transgenderzorg neemt toe, maar een sluitende verklaring is er niet. Dat blijkt uit een langverwacht, vandaag verschenen onderzoek. Tussen oktober 2019 en juli 2022 steeg het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg van 2820 naar 8630. Tegelijk verdubbelde de afgelopen drie jaar het aantal behandelplekken. Het is onzeker hoe de vraag zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

De flexwoningen die in de gemeente Nieuwkoop zijn gebouwd, staan voorlopig noodgedwongen opgeslagen op een bedrijventerrein. Er is voorlopig geen plaats om ergens als tijdelijke woning neer te zetten. Gemeenten zitten niet te wchten op de tijdelijke huisjes. Terwijl het kabinet de bouw van tienduizenden tijdelijke huizen ziet als een snelle manier om het woningtekort terug te dringen.

De staat van het onderwijs

Scholen kunnen meer doen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Staat van het Onderwijs 2023. In de nieuwste editie van het jaarlijkse onderwijsrapport staat onder meer dat nog steeds niet alle basisschoolleerlingen het taal- en rekenniveau halen dat nodig is om zonder problemen naar de middelbare school te gaan.