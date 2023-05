Politie schiet man neer die na achtervolging inrijdt op agent in Den Hoorn

De politie heeft vanmiddag een automobilist neergeschoten in Den Hoorn, bij Delft. Volgens Omroep West ging aan de schietpartij een wilde achtervolging vooraf.

De verdachte, in een auto met Frans kenteken, was er in Rotterdam om onbekende redenen vandoor gegaan. Hij reed op hoge snelheid richting Den Haag, achtervolgd door de politie. Toen de politie hem in Den Hoorn van de weg haalde, reed de automobilist in op een agent. Die bracht hem tot stilstand door te schieten.

De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt. Zoals altijd wanneer de politie heeft geschoten, stelt de Rijksrecherche een onderzoek in.