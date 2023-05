Onderzoekers: verdachte van moord op Gino (9) heeft langdurige behandeling nodig

De verdachte van de moord op Gino van der Straeten (9) uit Maastricht kampt met verschillende stoornissen. Hij moet daarvoor langdurig intensief worden behandeld. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat Donny M. opnieuw een soortgelijk delict pleegt.

Dat blijkt uit psychologisch onderzoek door het Pieter Baan Centrum. De uitkomsten daarvan zijn vanochtend gepresenteerd tijdens de vierde pro-formazitting tegen de 23-jarige verdachte, meldt 1Limburg.

Donny M. bekende eerder al dat hij op 1 juni 2022 Gino ontvoerde uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen na zijn ontvoering werd het lichaam van het jongetje gevonden in Geleen, vlak bij de woning van de verdachte.

Snel na de aanhouding van de verdachte bleek dat hij in 2017 al was veroordeeld voor onder andere misbruik van een minderjarige. Hij had een autismespectrumstoornis en ADHD en werd volgens 1Limburg in zijn jeugd begeleid door een psycholoog en een psychiater. Verder kreeg hij begeleiding van een zorgbureau en op school werd bijzondere aandacht aan hem besteed.

Niet volledig toerekeningsvatbaar

Daar komt nu het nieuwe psychologische onderzoek van het Pieter Baan Centrum bij, Daaruit blijkt dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een pedofiele stoornis heeft. Ook was hij verslaafd aan drugs toen hij Gino ontvoerde.

De onderzoekers stellen verder dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar was op het moment dat hij Gino doodde. Het ontvoeren van het jongetje is hem volgens het Pieter Baan Centrum wél volledig aan te rekenen.

Sporen

Tijdens een van de vorige rechtszittingen werd duidelijk dat er weinig sporen van Gino in de woning van verdachte zijn gevonden. Justitie gaf wel aan dat er dna aan de binnenzijde van de badkamerdeur was aangetroffen.

Uit technisch onderzoek bleek dat ook op de kleding van Gino dna-sporen van de verdachte zaten. Maar op het kussen waarmee het jongetje zou zijn gedood, vonden onderzoekers geen sporen. Op een kussensloop evenmin. "We zoeken nog steeds naar bevestiging dat Gino met dat kussen om het leven is gebracht", aldus de officier van justitie vanochtend.

Nabestaanden

Bij de zitting vanochtend was de familie van Gino, onder wie de zussen Kelly en Naomi, opnieuw aanwezig. Hun advocaat Phil Boonen kreeg al eerder inzage in het strafdossier. Vanochtend kreeg hij ook toestemming om het psychologisch rapport van de deskundigen te bestuderen.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. In augustus is er een volgende pro-formazitting.