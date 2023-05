FC Utrecht hengelt transfervrije Seuntjens binnen, aanjager van revelatie RKC

Mats Seuntjens zet zijn carrière voort bij FC Utrecht. De aanvallende middenvelder tekent, mits hij de medische keuring doorstaat, een contract voor twee seizoenen bij zijn nieuwe club.

De 31-jarige Seuntjens was transfervrij op te pikken, na een kort maar opvallend verblijf bij RKC Waalwijk.

Seuntjens speelde maar een klein halfjaartje in Noord-Brabant. Hij liet tijdens deze jaargang zijn contract bij Fortuna Sittard ontbinden, waarna hij besloot in Waalwijk dicht bij huis het seizoen af te maken. Vooral ook om zijn zieke broer Ralf bij te staan, die lymfeklierkanker overwon.

Een paar dagen na de emotionele terugkeer van Ralf bij zijn Japanse club FC Imabari, is er nu dus ook mooi nieuws voor de drie jaar jongere Mats.

Europees voetbal

Met vier goals en acht assists is Seuntjens een van de grote uitblinkers bij RKC, dat nog volop meedoet in de strijd om Europees voetbal. Terwijl het seizoen nog bezig is, wordt de succesploeg echter al ontmanteld voor het nieuwe seizoen.

Saïd Bakari en Pelle Clement gaan naar Sparta en Joseph Oosting wordt de nieuwe trainer van FC Twente. Seuntjens is de tweede zomeraanwinst voor FC Utrecht, na de van NEC overgenomen Souffian El Karouani.