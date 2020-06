Milton Glaser, ontwerper van I Love NY-logo, overleden

De Amerikaanse ontwerper Milton Glaser is op 91-jarige leeftijd overleden. Zijn bekendste werk is het I Love NY-logo uit 1977, dat hij voor niets maakte voor een publiciteitscampagne voor de staat.

Met het logo verbeeldde hij zijn levenslange liefde voor zijn geboortestad. Een lokale variant is in elke souvenirwinkel waar ook ter wereld te vinden.

Glasers doorbraak was ruim tien jaar eerder, toen hij een poster van Bob Dylan ontwierp. De psychedelische afbeelding werd in de succesvolle elpee Bob Dylan's Greatest Hits gestopt, waardoor hij bij miljoenen mensen aan de muur kwam te hangen. Ook het toonaangevende museum voor moderne kunst in New York MoMA heeft er een in de collectie.