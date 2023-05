Busquets verlaat Barcelona, laatst overgebleven speler uit het tiki-taka-tijdperk

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De inmiddels 34-jarige Busquets maakte tevens deel uit van de Spaanse ploeg die in 2010 ten koste van Nederland wereldkampioen werd en twee jaar later ook de Europese titel bemachtigde. Na het afgelopen WK zette de 143-voudig international een punt achter zijn imposante interlandcarrière.

Van het Barcelona dat in 2015 voor het laatst de Champions League op zijn naam schreef, zijn nu alleen keeper Marc-André ter Stegen en vleugelverdediger Jordi Alba nog over.

Busquets, die in januari zijn zevenhonderdste duel voor Barcelona speelde, twijfelde afgelopen winter al over een transfer naar de Verenigde Staten. Ook wordt hij net als vele andere succesvolle generatiegenoten in verband gebracht met een uiterst lucratieve overgang naar de competitie in Saudi-Arabië.