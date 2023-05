Zaak rond vergismoord op stagiair in Amsterdams buurthuis begonnen

Vandaag is de inhoudelijke behandeling begonnen van het proces rond de vergismoord op de 17 jaar oude stagiair Mohamed Bouchikhi in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg, in januari 2018.

Verdachten Emylio G. (30) en Randall D. (41) worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor zijn dood. Beiden hebben volgens het OM op Bouchikhi geschoten, Emylio G. zou het fatale schot hebben gelost.

De moord op Bouchikhi schokte de Amsterdamse wijk en het land. De twee schutters liepen het buurthuis op een vrijdagavond binnen met getrokken wapens, toen er onder meer een kookcursus voor jonge kinderen bezig was.

Bouchikhi had net boodschappen gehaald. De schutters hadden het vermoedelijk gemunt op een ander, de 19-jarige Gianni L. die enkele maanden eerder al doelwit was van een schietpartij in dezelfde wijk. Hij raakte gewond bij de schietpartij, net als een onschuldige 20-jarige vrouw die achter de bar stond.

Randall D. werd in 2021 op Curaçao aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het doodschieten van de onschuldige stagiair. Emylio G. werd in 2020 al aangehouden. Hij was toen al veroordeeld voor andere geweldsdelicten in 2017 en 2018, waarvoor hij 14,5 jaar celstraf heeft gekregen. Het Parool meldde eerder dat de Hoge Raad heeft bepaald dat G. die straf sowieso moet uitzitten.

Twee liquidaties

In het proces worden ook twee liquidaties in het criminele circuit behandeld. Randall D. wordt verdacht van de moord op crimineel Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam. Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw.

Zowel D. als G. staat ook terecht voor de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost, in februari 2015. Flaneur stond bekend als talentvol honkballer, maar stond ook in de top-600 van gewelddadige criminelen.

De rechtbank behandelt de drie moorden verspreid over zeven dagen. Vandaag wordt dus de vergismoord behandeld. De uitspraak wordt in augustus verwacht.