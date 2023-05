Judotalent Van Lieshout stunt bij WK-debuut met halvefinaleplaats

Ze ontmoet in de kwartfinales Andreja Leski, de 26-jarige nummer 12 van de wereld. De Sloveense won zilver bij de WK in 2021 in Boedapest.

Het judotalent had in de kwartfinales tegen de Hongaarse Szofi Ozbas het initiatief en tijdens een grondgevecht gaf de armklem van Van Lieshout de doorslag.

Judoka Joanne van Lieshout maakt tot nu toe een ijzersterke indruk bij haar debuut op de WK in Qatar. De 20-jarige Brabantse rijgt in Doha de zeges aaneen in de klasse tot 63 kilogram en staat inmiddels in de halve finales.

Met name de zege van Van Lieshout op Renshall, de mondiale nummer één met zes grandslamzeges op haar naam, sprak tot de verbeelding waarbij de Nederlandse in de golden score stoïcijns overeind bleef.

Beelden van de partij van Frank de Wit tegen de Oostenrijker Wachid Borchashvili in de klasse tot 81 kilogram bij de WK judo in Doha. - NOS

Frank de Wit werd in de klasse tot 81 kilogram in de tweede ronde uitgeschakeld door de Oostenrijker Wachid Borchashvili. De 27-jarige Heemskerker, de nummer drie van de WK in 2021, verloor op ippon van de geboren Tsjetsjeen.

De nummer 13 van de wereld behaalde in 2021 brons op de WK. Ditmaal had hij in de eerste ronde een flinke kluif aan Nugzari Tatalashvili uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar De Wit won wel in de extra tijd omdat zijn tegenstander een derde straf had gekregen.

In de tweede ronde keek De Wit al snel tegen twee straffen aan. Hij wist in het restant het initiatief over te nemen, maar werd in de extra tijd alsnog op de zij geworpen door Borchashvili.

De Wit: 'Last van snelle straffen'

"Ik stond door die snelle straffen met mijn rug tegen de muur", analyseerde De Wit na afloop, wetende dat een derde straf fataal zou zijn. "Ik moest daarna alles gaan afwegen uit angst voor nog een straf. Het werd een beetje prijsschieten."

De Wit zei dat hij ook nog wat last had van zijn zware partij uit de eerste ronde. "Ik wist dat ik veel zware partijen zou gaan vechten, maar ik was conditioneel best goed. Door die twee straffen stond ik gewoon niet meer lekker op de mat."