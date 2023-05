Judoka-talent Van Lieshout bekroont WK-debuut met overwinning, ook De Wit is door

Ze krijgt later in de tweede ronde te maken met een opponent van formaat: de Britse Lucy Renshall, de nummer één van de wereld in de klasse tot 63 kilogram.

Joanne van Lieshout heeft haar debuut bij de WK judo in Doha opgeluisterd met een overwinning. De 20-jarige Brabantse won in de klasse tot 63 kilogram op ippon van de Colombiaanse Cindy Mera.

Frank de Wit knokte zich in de klasse tot 81 kilogram langs Nugzari Tatalashvili uit het gastland.

De Wit, de nummer drie van de WK in 2021, had continu het initiatief en won de partij uiteindelijk in de golden score nadat de in Georgië geboren Tatalashvili zijn derde straf had gekregen.

De Nederlandse wereldkampioen bij de junioren van 2015 treft later vandaag de Oostenrijker Wachid Borchashvili.

Drie medailles

De Wit en Van Lieshout zijn de eerste Nederlanders die tijdens dit WK in Doha acte de présence geven. De judobond mikt op drie medailles voor de Nederlandse ploeg.

In 2022 zorgden Sanne van Dijke (brons in de klasse tot 70 kilogram) en Michael Korrel (brons in de klasse tot 100 kilogram) voor het Nederlandse succes bij de WK in het Oezbeekse Tasjkent.