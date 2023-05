AZ weer met 'een Meerdink' halvefinalist in Europa: 'Eigen spel laten zien'

En er is, naast de enthousiaste speelwijze, nog een overeenkomst tussen het AZ van achttien jaar geleden en dat van nu: in de selectie zit opnieuw een 'Meerdink'.

"Wij speelden destijds ook vooruit. Met ons eigen gedachtegoed. 4-3-3, hoog druk", memoreert Meerdink. "Dat zijn veel buitenlandse clubs niet gewend. We hadden Co Adriaanse als trainer, die wilde elke tegenstander bij de strot pakken. In de finale hadden we het gered, daar ben ik van overtuigd."

Meerdink is een van de spelers die het met AZ in 2005 schopten tot de halve finales van de UEFA Cup. Daarin ging het diep in de verlenging tegen Sporting CP (zonder de geblesseerde Meerdink) op dramatische wijze mis, nadat er een memorabele campagne aan vooraf was gegaan.

De eerste wedstrijd in de halve finales van de tweede editie van de Conference League is donderdagavond in Engeland. Wat Martijn Meerdink betreft, speelt AZ dan 'gewoon' op de manier waarop het meestal speelt: met durf en lef. "Hun eigen spel, dat moeten ze ook in Londen laten zien."

De UEFA Cup in 1981 en 2005 en nu de Conference League. AZ uit Alkmaar hoort dit seizoen weer bij de vier beste clubs van een Europees toernooi. Op weg naar de finale in Praag stuit de ploeg van coach Pascal Jansen op West Ham United.

"Hoeveel zullen er zitten donderdag? 60.000?", loopt Meerdink vast vooruit op een mogelijk optreden van zijn zoon in het London Stadium. "Wat je normaal op Wijdewormer (het jeugdcomplex van AZ, red.) doet, moet je daar ook in zo'n stadion durven doen. Maar hij is wel koel daarin."

Vader Martijn: "Hij maakt mooie stappen. Tot voor kort hadden we ook niet gedacht dat het zo snel zou kunnen gaan. Mexx had in eerste instantie Yusuf Barasi voor zich, maar uiteindelijk is dat gekanteld. Nu valt hij elke keer in en dan laat hij het ook zien."

De negentienjarige Mexx is Meerdinks oudste zoon. De talentvolle spits boekte recent succes met de hoogste jeugdploeg van AZ, die de Youth League op zijn naam schreef , en beleefde de afgelopen maanden zijn doorbraak in het eerste elftal.

De eerste halve finale tussen West Ham United en AZ in de halve finales van de Conference League begint om 21.00 uur in Londen.

Waar Meerdink sr. in 2005 spelers als Denny Landzaat, Kenneth Perez en Barry van Galen om zich heen had, herbergt het huidige AZ minder ervaring. Aanvoerder Jordy Clasie is de speler met de meeste Europese bagage.

"Hij is toch wel de spin in het web", analyseert Meerdink. "Ik was afgelopen weekend bij Ajax-AZ in de Johan Cruijff Arena en als je hem dan ziet spelen... Zijn vermogen om het spel op het juiste moment te versnellen of juist niet te versnellen, dat is mooi."

"Clasie weet ook wat er gevraagd wordt. Alles bij elkaar is de as van AZ op zich wel prima. Ook voorin, met Pavlidis. Dat is een gevaarlijke speler."