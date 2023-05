ABN Amro maakt half miljard winst in drie maanden dankzij hogere rente

De onrust in de bankenwereld lijkt weinig effect te hebben op ABN Amro. De bank maakte in de eerste drie maanden van het jaar 523 miljoen euro winst, 77 procent meer dan een jaar eerder.

De bank profiteert van de snel gestegen rente. Daardoor verdient ABN Amro meer aan nieuwe leningen. Ook de rente op spaargeld loopt op, maar in een minder snel tempo.

De hoogste baas van de bank, Robert Swaak, zegt dat de spaarrente door verschillende factoren wordt bepaald. "Wij kijken onder meer naar hoeveel geld we nodig hebben voor het verstrekken van leningen, het spaargedrag van klanten en spaarrentes van onze concurrenten."

Amerikaanse banken

Volgens Swaak heeft het recente omvallen van drie banken in de Verenigde Staten laten zien hoe belangrijk vertrouwen in een bank is. Hij spreekt van een sterke positie van de bank.

De beurskoers van ABN Amro zakte na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de problemen bij het Zwitserse Credit Suisse met zo'n 15 procent. Vanochtend opende het aandeel zo'n 5 procent hoger.