Opnieuw winst moederbedrijf Albert Heijn: 'Marges Europa flinterdun'

Ahold Delhaize heeft opnieuw een goed kwartaal gedraaid. Het supermarktconcern maakte 561 miljoen euro winst in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat maakte het bedrijf bekend in de kwartaalcijfers.

De winst is met 15 miljoen euro toegenomen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van onder andere Etos, Albert Heijn, en Bol.com in Nederland. In de Verenigde Staten is het bedrijf vooral met supermarktketens aan de oostkust actief.

'Marge Europa flinterdun'

De toegenomen winst komt vooral van de VS, zegt Frans Muller, topman van Ahold. "Ik begrijp dat deze cijfers voor veel mensen moeilijk te bevatten zijn, maar de winst in Europa is echt flinterdun." In Europa zijn de winstmarges gedaald, door onder meer toegenomen energiekosten en stakingen in België. Volgens Muller zijn de marktomstandigheden in Europa "bijzonder uitdagend".

De goede resultaten komen vooral door de sterke Amerikaanse markt, zegt Muller. "Meer dan 60 procent van de omzet en ruim 70 procent van de winst komen uit de Verenigde Staten. We hebben geluk dat de Amerikaanse tak sterk blijft."

Muller wijst naar de prijsinflatie in de VS, die op 8 procent zit. "In Europa zitten we nog in de dubbele cijfers." In Europa is Ahold Delhaize winstgevendheid verloren, zegt de topman. "Het Europese resultaat staat onder druk, daar maken we ons zorgen over. De Amerikaanse tak vangt het nu op."

De stakingen van afgelopen weken bij de distributiecentra van Albert Heijn zitten niet in deze cijfers, want dat gebeurde in het tweede kwartaal van dit jaar. Muller: "We zijn erg blij dat er een onderhandelingsresultaat is, de distributie is weer op orde en klanten zijn weer in oorspronkelijke omvang bij ons terug. Natuurlijk heeft een staking van zo'n lange duur omzet en winst gekost, we concentreren ons nu eerst op het op orde brengen, daarna gaan we uitzoeken wat dit heeft betekend."

Graaiflatie

Bedrijven als Ahold Delhaize worden beschuldigd van graaiflatie, het fenomeen dat prijzen onnodig worden verhoogd en bedrijven daardoor flinke winst maken over de rug van consumenten. Daar maakt Ahold Delhaize zich volgens de topman niet schuldig aan. "We zien dat onze klanten het moeilijk hebben en we zitten aan het eind van de keten. Het sentiment is: in de supermarkten worden boodschappen duurder, maar dat is een eenvoudig beeld."

Zo probeert Albert Heijn met de huismerken bepaalde producten betaalbaar te houden. "De stijging hebben we niet volledig doorberekend en dat zie je ook, die producten hebben een aanzienlijk aandeel gewonnen." Het prijsverschil tussen huismerken en A-merken is volgens Muller groter geworden.

Volgens Muller zakken grondstofprijzen van bijvoorbeeld graan, koffie en glas. "Wij eisen dan van onze grootleveranciers dat zij ook hun deel bijdragen daarin en naar beneden gaan met de prijzen." De prijsdaling kan volgens Muller in de tweede helft van dit jaar bij sommige producten te zien zijn. Dat is afhankelijk van de prijs van grondstoffen.