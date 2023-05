Opnieuw stevige winst moederbedrijf Albert Heijn

Ahold Delhaize heeft opnieuw een goed kwartaal gedraaid. Het supermarktconcern maakte 561 miljoen euro winst in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat maakt het bedrijf bekend in de kwartaalcijfers.

De winst is met 15 miljoen euro toegenomen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van onder andere Etos, Albert Heijn, en Bol.com in Nederland. In de Verenigde Staten is het bedrijf vooral met supermarktketens aan de oostkust actief.

De toegenomen winst komt vooral van de VS, zegt Ahold Delhaize. In Europa zijn de winstmarges gedaald, door onder meer toegenomen energiekosten en stakingen in België. Maar als je die factoren niet meeneemt, waren de onderliggende operationele marges "iets hoger" dan vorig jaar, aldus het bedrijf.

De stakingen van afgelopen weken bij de distributiecentra van Albert Heijn zitten niet in deze cijfers, want dat gebeurde in het tweede kwartaal van dit jaar.