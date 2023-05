Rotsmassa bedreigt Zwitsers bergdorpje

Op grond daarvan is alarmcode oranje afgegeven. Vanaf vrijdagavond mag niemand in het dorp overnachten. Code rood gaat in als het instorten van de rotspartij binnen drie en tien dagen wordt verwacht. Dan mag ook overdag niemand het dorp meer in.

De twee miljoen kubieke meter grote rotspartij boven het dorp is al enige tijd instabiel. De verwachting is dat delen daarvan in de komende een tot drie weken naar beneden komen. Hoe dat proces precies verloopt, laat zich niet voorspellen. Maar het is niet uitgesloten dat er 500.000 kubieke meter steen naar beneden komt.

"Als de situatie voor vrijdagavond verslechtert, gaan we nog sneller evacueren", zei een woordvoerder van de dienst die de beweging in de rots in de gaten houdt tegen de omroep SRF. De bevolking wordt dan geïnformeerd door het luchtalarm. Iedereen moet dan onmiddellijk weg, videobewaking moet ervoor zorgen dat er niet wordt geplunderd.

Het is onduidelijk of de bewoners later terug kunnen keren. Het dorp zelf is ook al langer in beweging en glijdt langzaam af richting de vallei. Daardoor zijn in meerdere gebouwen breuken ontstaan. In het dorp wonen nog zeventig mensen.