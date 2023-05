Deskundigen: gemengde boerderijen onwenselijk vanwege kans op gevaarlijk nieuw virus

Europa kampt sinds oktober 2021 met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Er zijn in Nederland sindsdien al ruim 6,6 miljoen vogels geruimd. De voorbij weken valt in Nederland vooral het aantal dode wilde meeuwen op. Het zijn er al zeker 2000, berichtte de NOS gisteren. Wereldwijd zijn al zeker dertig verschillende soorten zoogdieren besmet met vogelgriep. Van vossen, zeeleeuwen en dassen tot zelfs grizzlyberen in Amerika.

Het schrikbeeld is dat vogelgriep bij een Nederlands varken muteert en leidt tot een virus dat lijkt op corona en circuleert onder mensen. Hoewel het deskundigenberaad-zoönosen nu aan de bel trekt over gemengde boerderijen, wordt het risico op dat schrikbeeld vooralsnog als laag ingeschat. Bovendien, het zou ook kunnen dat het virus op een andere plek in de wereld muteert. Bijvoorbeeld bij een nerts in Spanje, of bij een zeeleeuw in Amerika, en zo alsnog overspringt op de mens.

'Gemengde' boeren balen

Van de ongeveer honderd gemengde boerderijen in Nederland, zijn er zeventien van boer Geert van der Veer. Hij is de oprichter van landbouwcoöperatie Herenboeren, een agrarisch concept dat door het deskundigenberaad-zoönosen dus onwenselijk wordt genoemd. En daar baalt hij van. "Ik snap dat de deskundigen zeggen dat dit een risico is", zegt Van der Veer. "Maar we doen de kippen en de varkens uit elkaar."