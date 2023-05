Wekdienst 10/5: Staat van het Onderwijs bekend • Milanees onderonsje in Champions League

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. En in de Champions League staat een Milanees onderonsje op het programma. Eerst het weer: vandaag is het grotendeels bewolkt met verspreid over het land buien. Vooral in het zuiden kan vanmiddag lokaal veel regen vallen en is er kans op onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Inspectie van het Onderwijs publiceert hoe het gesteld is met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in het rapport Staat van het Onderwijs.

De rechtbank buigt zich over de vergismoord van vijf jaar geleden op de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi. Hij werd in januari 2018 doodgeschoten in jongerencentrum Wittenburg in Amsterdam.

Diverse Nederlandse bedrijven komen vandaag met hun kwartaalcijfers. Het gaat om onder meer ABN Amro en Ahold Delhaize.

En in de Champions League is er een Milanees onderonsje: AC Milan en Internazionale staan in de halve finale tegenover elkaar. Wat heb je gemist? Jongeren gaan later op zichzelf wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2011 werkte ruim de helft van van de jongvolwassenen al toen ze het ouderlijk huis verlieten, in 2019 was dat gegroeid tot twee derde. Eenmaal op zichzelf keerden ze wel minder vaak terug naar het ouderlijk huis. Deze groep, ook wel 'boemerangkinderen' genoemd, nam iets af van 5,4 procent in 2017 naar 4,6 procent in 2020. Lonneke van den Berg is demograaf bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en schreef mee aan het CBS-bericht. Ze kijkt niet op van de cijfers: "Het wordt voor jongeren steeds lastiger om op zichzelf te wonen. Dat heeft natuurlijk met de huizenmarkt te maken. De prijzen van huizen stijgen enorm en er komen steeds minder huurwoningen." Daarbij bouwen studenten door het leenstelsel vaak een enorme schuld op. Van den Berg: "Studenten maken dan de afweging om wel te gaan studeren, waardoor ze een schuld opbouwen. Ze blijven dan maar thuis wonen om niet ook nog eens kosten te maken voor bijvoorbeeld de huur van een eigen woonplek." Ander nieuws uit de nacht: Presentator Tucker Carlson gaat 'doorstart' maken op Twitter: de show van de conservatieve presentator werd vorige maand door Fox News van de zender gehaald.

Doden en gewonden bij aanslag op synagoge Tunesië: de slachtoffers komen uit Frankrijk en Tunesië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Brit bekent grootschalige hack bij Twitter in 2020: hij staat in de VS terecht voor verschillende aanklachten, waarvoor hij maximaal 70 jaar cel kan krijgen.

En dan nog even dit: Dat Nederland is uitgeschakeld tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival, is misschien even slikken. Maar voor de echte die hard fans zal het weinig effect hebben op de feestvreugde. Dat bleek gisteren wel uit de woorden van een passagier in de speciale Eurovisie-trein die vanuit Londen liefhebbers naar het Songfestival in Liverpool bracht: "Ik heb het zo naar mijn zin, ik maak me hooguit zorgen dat ik te vroeg piek."

Er reed vandaag een speciale Eurovisie-trein vanuit Londen, om fans naar het Songfestival in Liverpool te brengen. - NOS