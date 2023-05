Onana vergaart faam bij Internazionale: 'Keept als in zijn gloriejaren bij Ajax'

Waar André Onana afgelopen zomer na veel tumult zijn hielen lichtte bij Ajax, poetst de doelman bij Internazionale nu flink zijn blazoen op. De 27-jarige keeper speelt vanavond met Inter de halve finale van de Champions League tegen stadgenoot AC Milan. Hij was ooit zo geliefd bij de fans van Ajax. De goalie mocht zich zelfs bij de beste keepers uit de wereld scharen tijdens de fameuze Champions League-campagne in 2019, de Amsterdammers wonnen van Real Madrid en Juventus, maar werden uitgeschakeld in halve finale tegen Tottenham Hotspur. Tweede keeper Daarna liep Onana bij Ajax tegen een dopingschorsing aan en weigerde hij - vooral om financiële redenen - zijn contract te verlengen. In Amsterdam zag men Onana liever vandaag dan morgen vertrekken. En dat deed de Kameroener. Hij koos voor het Italiaanse Inter, waar hij zich nu als vaste man onder lat geposteerd heeft.

Milan-Inter bij de NOS De eerste halve finale tussen AC Milan en Internazionale in de halve finales van de Champions League begint om 21.00 uur. Het duel is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Een samenvatting is rond 23.16 uur te zien op NPO 1.

"Onana begon als tweede keeper", legt Willem Haak, journalist die het Italiaanse voetbal op de voet volgt, uit. Samir Handanovic (38) was eerste keeper. "Maar hij maakte meerdere fouten waardoor Onana in beeld kwam. Eerst alleen in de Champions League en later ook in de competitie." Vanaf oktober keepte de oud-Ajacied bijna ieder duel. "En hij maakt een ontzettend solide indruk", beweert Haak. "Het is een betrouwbare keeper die dit seizoen nauwelijks op fouten te betrappen is." Ook David Endt, oud-teammanager van Ajax en Inter-volger vanaf 1964, ziet de opmars. "Onana heeft uitstekend geprofiteerd van de mindere periode van Handanovic. Hij heeft geweldige reflexen en - wat je bij Ajax nog weleens zag - hij is minder druistig."

Als hij zo doorgaat dan komt hij in een rijtje met Júlio César, Francesco Toldo en Walter Zenga. Willem Haak, volger van het Italiaans voetbal

Alom lof dus voor Onana. Niemand in Milaan praat nog over hoe hij vertrok bij Ajax afgelopen zomer. Endt: "In Milaan wisten ze natuurlijk wel van de verhalen uit Nederland, dus ook voor hun was het een klein beetje aftasten. Maar daar hoor ik niks meer van." Haak onderstreept dat: "Ze kijken hier alleen naar hoe hij nu presteert." Volgens hem heeft Onana zijn Ajax-vorm, die hij voor alle perikelen had, weer te pakken. "Ik vind hem misschien wel beter." Roddels "Als je bij een club als Inter zo'n indruk maakt, dan presteer je wel iets", legt Haak uit. "Als hij zo doorgaat, komt hij in een rijtje met Júlio César, Francesco Toldo en Walter Zenga." Allemaal keepers met een grootse statuur binnen de club uit Milaan. Maar, zo voegt Haak er direct aan toe: "Hij moet natuurlijk wel blijven. Er gaan roddels dat Chelsea geïnteresseerd is. En het zou mij weinig verbazen als hij daadwerkelijk vertrekt deze zomer. Voor een beter salaris en de Premier League... Maar dat is afwachten natuurlijk." "Nee, daar zou ik ook niet van opkijken", reageert Endt. "Het is utopisch te denken dat die jongen met zijn hart en ziel voor Inter speelt. Die denkt helemaal niet aan die rijtjes."

Andre Onana (rechts) en Denzel Dumfries op de training bij Inter - AFP

De focus ligt nu ieder geval op de halve finale van vanavond. Tegen stadgenoot AC Milan, de derby werd al 235 keer eerder gespeeld. Milan staat vijfde in de Serie A, twee punten achter nummer vier Inter. "Elke derby ontsnapt aan de wetenschap", zegt Endt bedachtzaam. "AC Milan is net iets stabieler, denk ik." Moeilijk te voorspellen, volgens Haak die toch verwacht dat Onana een Champions League-finale gaat spelen. "De druk is gigantisch. Dus ik verwacht geen heel spectaculair duel. Maar ik vind Inter de favoriet over twee potjes."