Brit bekent grootschalige hack bij Twitter in 2020

Een 23-jarige Brit heeft betrokkenheid bekend bij een hack in de systemen achter Twitter in juli 2020. Door de inbraak konden hij en enkele handlangers de controle over meerdere Twitter-accounts overnemen. Ook het account van Geert Wilders werd met de software gehackt.

De hacker gebruikte online de schuilnaam PlugwalkJoe. In 2021 werd hij opgepakt in Spanje, dat hem eind april dit jaar uitleverde aan de VS. Hij staat daar terecht voor verschillende aanklachten, waarvoor hij maximaal 70 jaar cel kan krijgen.

The hack in 2020 was onderdeel van oplichtingspraktijken via Twitter. Er werden 130 accounts overgenomen, waaronder die van Barack Obama en Joe Biden. Ook de accounts van zakenmensen als Bill Gates en Elon Musk werden getroffen. Via de accounts werden tweets verzonden waarin volgers werd gevraagd bedragen in bitcoin naar een rekening te sturen, met de belofte dat ze de inleg verdubbeld zouden krijgen.

In Nederland maakte iemand "voor de grap" gebruik van hetzelfde lek om de Twitter-account van Geert Wilders over te nemen. De dader zei hulp te hebben gekregen van een Amerikaanse hacker.

Behalve O'Connor zijn de afgelopen jaren een Brit en twee Amerikanen aangeklaagd voor de bitcoin-scam.