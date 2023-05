Presentator Tucker Carlson gaat 'doorstart' maken op Twitter

De Amerikaanse conservatieve nieuwspresentator Tucker Carlson gaat na zijn vertrek bij Fox News zijn show voortzetten op Twitter. Dat heeft hij bekendgemaakt in een videoboodschap. Volgens Tucker verdient zijn programma een doorstart.

De show van de conservatieve presentator werd vorige maand door Fox van de zender gehaald. Dat gebeurde na een rechtszaak over beweringen in Carlsons programma dat stemmentelmachines ondeugdelijk waren.

De machines zouden volgens die aantijgingen zijn misbruikt om de uitslagen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen. De zaak was aangespannen door stemmachineleverancier Dominion Votings Systems. Fox News voorkwam dat het tot een rechtszaak kwam door voor meer dan 700 miljoen te schikken met het bedrijf.

Elon Musk

Tucker Carlson Tonight was een van de populairste nieuwsprogramma's in de VS in de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar. In de show kwamen vooral onderwerpen en - soms omstreden - standpunten voorbij die conservatief Amerika aan het hart liggen.

Carlson komt nu met een 'nieuwe versie' van dezelfde show op Twitter, kondigde hij aan op datzelfde platform. "Er komen ook wat andere dingen bij, waar we nog meer over zullen vertellen. Op dit moment zijn we dankbaar hier te mogen zijn."

De aankondiging van de presentator komt enkele weken na een interview van Carlson met Elon Musk, de eigenaar van Twitter. Musk ziet zichzelf als een 'absolute verdediger van de vrije meningsuiting'. Hij wil van Twitter een digitale ontmoetingsplek maken waar gebruikers verschillende standpunten kunnen uitwisselen.