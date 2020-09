Djokovic opent Roland Garros met galavoorstelling tegen Ymer

Novak Djokovic heeft probleemloos de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De toernooiwinnaar van 2016 rekende met 6-0, 6-2, 6-3 af met Mikael Ymer.

De als eerste geplaatste Serviër leek er een sport van te maken om zo veel mogelijk dropshots te slaan. Hij liet de Zweed alle hoeken van de baan zien. Ymer had het geluk dat Djokovic af en toe zijn concentratie verloor, waardoor hij toch nog vijf games won.

Slechts een nederlaag dit jaar

Djokovic speelde zijn 33ste partij van 2020 en boekte zijn 32ste zege. De enige nederlaag was op de US Open toen hij tegen Pablo Carreno gediskwalificeerd werd, omdat hij de bal tegen het hoofd van een lijnrechter geslagen had.