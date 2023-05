Vraag naar transgenderzorg neemt toe, duidelijke verklaring is er niet

Begin dit jaar was er in Amsterdam een demonstratie tegen de lange wachtlijsten in de transgenderzorg:

Tussen oktober 2019 en juli 2022 steeg het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg van 2820 naar 8630. Tegelijk verdubbelde de afgelopen drie jaar het aantal behandelplekken. Hoewel er in de cijfers ook dubbelingen zitten, wachten op dit moment ongeveer 6900 mensen op een intake. De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot bijna twee jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Radboudumc in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De onderzoekers stellen dat de wachtlijsten bij specialistische klinieken lang zijn, omdat transgenders nergens anders terecht kunnen met hun problematiek. Bij huisartsen en in de reguliere ggz is er over het algemeen te weinig kennis.

Zichtbaarder

Maar een klein deel van alle trans personen stapt naar de zorg, want naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 180.000 mensen die zich identificeren als trans. Of dat aantal in de afgelopen jaren is toegenomen, kunnen de onderzoekers niet zeggen.

Duidelijk is wel dat trans personen zichtbaarder zijn geworden in bijvoorbeeld films en series. Die zichtbaarheid kan ervoor hebben gezorgd dat andere trans personen makkelijker durven uit te komen voor hun identiteit.

Toch staat in het onderzoek dat trans personen nog geen volwaardige plek in de maatschappij hebben. De specialistische zorg zijn op dit moment de enige plek waar "kennis, aandacht en zorg structureel aanwezig zijn". Transgenders kloppen hier aan, omdat ze in de rest van de maatschappij niet terecht kunnen. Toch is specialistische zorg niet altijd waar ze behoefte aan hebben.

Ook is de toon van het debat over trans mensen verhard, schrijven de onderzoekers. Zo is er de laatste jaren vanuit sommige conservatieve bewegingen kritiek op de toegenomen acceptatie van trans personen.

De aandacht gaat dan vooral uit naar trans kinderen. Die zouden in gevaar zijn, omdat zij beïnvloed zouden zijn door de zichtbaarheid van trans personen op sociale media. Maar voor die zogenoemde 'sociale besmetting' is geen bewijs. Volgens onderzoekers is dit 'morele paniek' en ontstaat hierdoor polarisatie. Het onderzoek waarschuwt dat dit zelfs kan leiden tot geweld tegen trans personen.

Aandacht

Om de acceptatie van trans personen te verbeteren, zou meer aandacht voor genderdiversiteit een oplossing kunnen zijn. Niet alleen in de zorg, maar ook bijvoorbeeld op scholen of het werk.

Het is onzeker hoe de vraag zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Als er meer maatschappelijke acceptatie komt, zal de zorgvraag groeien. Maar als er grotere terughoudendheid ontstaat in de maatschappij en in de transgenderzorg, neemt de vraag af.