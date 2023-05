Nederland met Mia en Dion niet naar finale van Songfestival

Nederland is uitgeschakeld tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het nummer Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper bleek niet voldoende om de televoters te overtuigen de Nederlandse inzending naar de finale op zaterdag te stemmen.

Cooper en Nicolai kregen flinke kritiek na een paar mislukte optredens, waarna het liedje twee weken geleden met anderhalve toon werd verhoogd. Ook werd er een koor achter gezet. Het duo begon het optreden vanavond breekbaar, maar nergens werd het echt vals. Het bleek alleen niet voldoende om de thuisstemmers te overtuigen.

Het is de eerste keer in acht jaar dat Nederland de finale van het Songfestival mist. In 2015 lukte het Trijntje Oosterhuis niet om genoeg stemmen voor zich te winnen. Ze werd toen veertiende in de halve finale.