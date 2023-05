De Bruyne knalt City naar 1-1 bij Real in eerste halve finale Champions League

Doelman Thibaut Courtois, die in de kwartfinales tegen Chelsea enkele cruciale reddingen in huis had, liet zich echter niet passeren. Toen City enigszins gas terug nam, sloeg Real toe. Linksback Eduardo Camavinga zette de aanval op, bediende Vinícius Júnior en de Braziliaan haalde hard en fraai uit.

Hoewel Real aanvankelijk nog onder de druk van Real kon uitvoetballen, was het in Bernabéu Manchester City dat de klok sloeg in het eerste half uur. Kevin De Bruyne en Rodri losten schoten van afstand en Erling Haaland probeerde het met een schot en een kopbal van dichterbij.

Vorig jaar stonden Real en City ook tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. Toen was de heenwedstrijd in Manchester en die werd met 4-3 gewonnen door de Engelsen. Door twee late goals van Rodrygo dwong Real in eigen huis een verlenging af en bezorgde Karim Benzema Real daarna een finaleplaats.

Voor de 22-jarige Vinícius Júnior was het zijn zesde Champions League-goal van het seizoen. De linksbuiten was in zijn laatste 22 Champions League-duels betrokken bij 22 goals, 11 goals en 11 assists. Spits Benzema was daarna nog dicht bij de 2-0, maar schoot via John Stones over.

In de tweede helft kreeg Real steeds meer controle en kwam de ploeg van coach Carlo Ancelotti steeds dichter bij een overwinning. Het City-gevaar Haaland werd door de Real-defensie goed in bedwang gehouden, met een geslaagde tackle van David Alaba als hoogtepunt.

Hard schot De Bruyne

City is echter meer dan Haaland en dit keer was het de ster van De Bruyne die straalde. De Belg schoot City in de 67ste minuut op 1-1. Op dit harde, lage schot van zijn landgenoot had Real-keeper Courtois geen antwoord. Aan de andere kant had Ederson in de 90ste minuut wel een antwoord op een vlammende uithaal van Real-invaller Aurélien Tchouaméni.

Zo bleef het 1-1 in Bernabéu en kan City met het meeste vertrouwen uitkijken naar de return.