Dode en gewonden bij protesten in Pakistan na arrestatie oud-premier Khan

Bij de protesten in Pakistan na de arrestatie van oud-premier Ihram Khan is in de stad Quetta zeker een dode gevallen. Ook raakten vijf mensen gewond. Volgens de autoriteiten is het dodelijke slachtoffer een aanhanger van Khan en zijn er onder de gewonden meerdere agenten.

Buiten de rechtbank waar Khan eerder vandaag uit werd gehaald, braken gevechten uit tussen aanhangers van de oud-premier en de politie. Ook bestormden demonstranten militaire gebouwen, zoals het gebouw van een regionale bevelhebber. Betogers richtten binnen in het gebouw vernielingen aan.

Volgens de partij van Khan, Tehreek-e-Insaf (PTI), gaan de protesten door totdat Khan vrijgelaten wordt. De partij roept aanhangers op om morgen om 08.00 uur te verzamelen bij het Hooggerechtshof.

Een senator van de PTI heeft laten weten dat de protesten wel vreedzaam moeten verlopen. Hij zegt dat "schurken" die niet bij de PTI horen verantwoordelijk zijn voor de verschillende brandstichtingen vandaag in het land.

Internet afgesloten

Ook in andere steden in het land is het onrustig en vielen er gewonden bij de betogingen. Het mobiele internet in Pakistan is voorlopig afgesloten op bevel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook Twitter, Facebook en YouTube zijn slecht of niet toegankelijk. Pakistaanse media melden ook dat op sommige plekken de elektriciteit uitviel vandaag.

Khan werd eerder vandaag uit het gerechtsgebouw gehaald en gearresteerd vanwege corruptie. In het gerechtsgebouw werden op dat moment andere aanklachten tegen de oud-premier behandeld. PTI spreekt van een ontvoering en heeft zijn beklag gedaan bij de rechtbank. Die heeft de politie om uitleg gevraagd.

De PTI riep Pakistanen op de straat op te gaan. "Blokkeer de wegen en sluit de winkels", schreef de partij op Twitter. Vanuit de regering klinkt kritiek op de houding van de PTI. De minister van Planning beschuldigt de partij van terrorisme.