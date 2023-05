Trump moet schrijfster miljoenen betalen vanwege seksueel misbruik en smaad

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is door een jury aansprakelijk gesteld voor seksueel misbruik en smaad in de zaak die schrijfster E. Jean Carroll tegen hem aanspande. De jury stelde hem niet aansprakelijk voor verkrachting, waar Carroll hem van beschuldigde. Carroll ontvangt 5 miljoen dollar aan compensatie.

Eerder deed Trump de aantijgingen van de auteur in een videoboodschap af als "belachelijk". Hij stelde dat er nooit misbruik heeft plaatsgevonden. Trump heeft daarmee de reputatie van Carroll geschaad, zo bepaalde de jury.

Carroll stelde in 2019 dat Trump haar midden jaren negentig heeft verkracht in de paskamer van een luxewarenhuis. Twee weken geleden getuigde zij over wat er gebeurd zou zijn. Afgelopen week getuigden twee andere vrouwen dat ze door Trump zijn aangerand. Carroll werd beroemd door haar column in magazine Elle, die ze had van 1993 tot 2019.

De uitspraak vindt plaats te midden van Trumps campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die volgend jaar worden gehouden.