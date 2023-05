Van nederzetting aan Rosmeer tot Rock Werchter: Canon van Vlaanderen is af

De canon is koren op de molen voor Vlaams-nationalisme, waarschuwden historici eind vorig jaar in een pamflet. Volgens de experts wordt geschiedenis gebruikt voor politieke doeleinden door de Vlaams-nationalistische regeringspartij N-VA, die met het initiatief is gekomen.

In Genk is vandaag de Canon van Vlaanderen gepresenteerd. Aan de hand van zestig historische thema's wordt via de canon de geschiedenis van onze zuiderburen verteld. Net als bij het opstellen van de Canon van Nederland, die in 2006 werd samengesteld en in 2020 werd vernieuwd, leidde het project tot veel politieke discussie.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het eindresultaat is een boekwerk van 300 pagina's. De canon begint met thema's als Neanderthalers in de Maasvallei en De Nederzetting van Rosmeer, een dorp net over de grens bij Maastricht waar de eerste sporen van landbouwers zijn gevonden.

Goesting

De lijst loopt tot aan de tijd van nu. Zo is er een hoofdstuk over Rock Werchter, het beroemde vierdaagse muziekfeest dat in de canon wordt genoemd als symbool voor de festivalcultuur. Het Vlaamse woord goesting, wat zoiets betekent als 'zin in', keert terug in het thema over het moderne taalgebruik.

Er zijn tal van overeenkomsten met de Nederlandse Canon, meldt de Vlaamse omroep VRT. Acht thema's zijn zelfs exact hetzelfde.

Zo keert de volgende zin terug in zowel de Nederlandse als Vlaamse Canon: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?" Het zijn regels uit een middeleeuws liefdesliedje, een van de oudste in het Nederlands geschreven teksten. Het betekent: "Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve ik en jij. Waar wachten we nog op?"

Koloniaal verleden

Een andere overeenkomst is het koloniale verleden. In de Nederlandse Canon gaat het over de VOC, WIC, slavernij en "varen en vechten voor handel". In de Canon van Vlaanderen wordt de kolonisering van Congo door koning Leopold II beschreven, inclusief de begane "wreedheden op grote schaal".

Het kostte enkele jaren om het Vlaamse 'werkstuk' op te stellen. Negen experts hebben de lijst samengesteld. "Pas vanaf vandaag kennen we de inhoud van die Canon van Vlaanderen en kan de discussie echt losbarsten", schrijft de VRT.