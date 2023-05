Man die vlag van Delftse lhbti-vereniging in brand stak heeft spijt

De man die afgelopen weekend in Delft een regenboogvlag van lhbti-vereniging DWH in brand stak, heeft spijt van zijn actie. Hij heeft zich bij de politie gemeld en wil in gesprek met de vereniging.

De vlag werd in de nacht van zaterdag op zondag aangestoken. Bestuurslid Dries Stuij van de vereniging zei eerder tegen Omroep West dat er rond 03.30 uur nog niets aan de hand was, toen een feest van DWH eindigde. In de uren daarna is de vlag dus waarschijnlijk in brand gestoken. De vereniging deed aangifte.

Degene die dit heeft gedaan, heeft er dus spijt van. Volgens de politie wil hij naast het gesprek met de vereniging ook de schade vergoeden. De politie geeft aan te willen bemiddelen tussen iedereen die bij de zaak betrokken is. "We hopen dat de partijen er samen uitkomen", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.