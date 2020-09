Weekcijfers corona: zo'n 150.000 mensen kunnen virus overdragen

Nederland kent op dit moment zo'n 146.000 mensen die anderen kunnen besmetten met het coronavirus. Die schatting maakt het RIVM in zijn nieuwste weekcijfers. Een week geleden waren er nog aanzienlijk minder besmettelijke mensen: ruim 100.000. Het gaat hier opnieuw om een berekening met een ruime marge: het exacte aantal ligt ergens tussen de 96.000 en 201.000. Duidelijk is in elk geval dat het aantal besmettelijke mensen snel oploopt. In juli waren er maar een paar duizend Nederlanders die het virus onder de leden hadden.

Een schatting van het aantal besmettelijke mensen - NOS

De voorbije week kwamen er ruim 19.000 mensen bij die bij de GGD's positief waren getest. Weliswaar wordt er steeds meer getest (207.000 keer de afgelopen week), maar het percentage positieve uitkomsten neemt ook toe. Dat percentage steeg van 2,5 procent in de laatste week van augustus naar 6,1 procent in de cijfers van vorige week naar 7,4 procent nu.

Het aantal nieuw bevestigde coronatests sinds het bredere testbeleid op 1 juni van start ging - NOS

De opmars of juist afname van het virus wordt uitgedrukt in het zogenoemde reproductiegetal. Dit 'R-getal' ligt volgens de laatste berekeningen ongeveer op 1,27, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen 127 anderen aansteken. De bedoeling van de kabinetsmaatregelen die vanavond ingaan is dat het R-getal rond de 0.9 uitkomt, waarmee het virus dus weer zou worden teruggedrongen. Of dat lukt zal pas over enkele weken blijken; pas dan is te zien of het aantal besmettingen daadwerkelijk terugloopt. De 'R' van dit moment is in feite een terugblik op de situatie van 2,5 weken geleden.

Het besmettingsgetal R tot en met 11 september - NOS

De voorbije week zijn bij het RIVM 102 covid-doden gemeld. Voor zover bekend gaat het bij de helft daarvan om mensen die al eerder waren overleden. Sterfgevallen worden vaak met vertraging aan het RIVM doorgegeven Een week eerder waren er aanzienlijk minder meldingen; toen ging het om 33 sterfgevallen. Op het hoogtepunt van de crisis overleden er in een week meer dan 1000 mensen. Op de IC was vandaag geen verschil in bezetting. Nog altijd liggen er 142 covidpatiënten op de intensive cares. Op de gewone verpleegafdelingen steeg de bezetting wel, met 33. Daarmee liggen er nu in totaal 693 covidpatiënten in Nederlandse ziekenhuizen.