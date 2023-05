Italiaanse dierenactivisten eisen vrijlating 'onschuldige' berin

Dierenrechtenactivisten in Italië willen dat de berin die vorige maand een Italiaanse jogger zou hebben gedood, wordt vrijgelaten. Volgens hen is de berin niet het dier dat de hardloper dodelijk heeft verwond.

De berin zit sinds halverwege vorige maand gevangen, nadat de 26-jarige Andrea Papi werd aangevallen tijdens het hardlopen. Papi overleed aan zijn verwondingen. De regionale autoriteiten willen het dier laten inslapen.

Het gaat om een 17-jarige berin, die de naam Jj4 heeft gekregen. Volgens dierenrechtenorganisatie Leal toont nieuw onderzoek aan dat Jj4 niet het dier is dat de hardloper dodelijk heeft verwond. Volgens Leal wijst de afstand tussen de hoektanden in de bijtwonden erop dat het gaat om een mannetjesbeer. Dat zou betekenen dat berin Jj4 onschuldig is. Leal baseert dit op een analyse van twee dierenartsen.

De dierenrechtenorganisatie eist ook het vertrek van de regionale bestuurder die het dier wil laten doden.

Toename aantal beren

De berin is een nakomeling van twee beren die decennia geleden naar Italië werden gehaald in het kader van een Europees programma om meer beren in de Alpen te krijgen. Tussen 1996 en 2004 werden de dieren uitgezet. De populatie is sindsdien steeds verder toegenomen.

In 2020 zou de berin ook al een vader en zoon tijdens een wandeling hebben verwond. Papi is het eerste dodelijke slachtoffer van een beer sinds ze opnieuw geïntroduceerd werden in Italië. De autoriteiten gaven toen de opdracht de beer te doden, maar een rechtbank voorkwam dat. Beren hebben in Italië een beschermde status.

De rechter zou donderdag uitspraak doen in de zaak van de berin. Dat is nu uitgesteld tot 25 mei.