Stromae annuleert hele tour vanwege gezondheid

De Belgische zanger Stromae heeft zijn hele Multitude-tour afgezegd wegens gezondheidsproblemen. Het gaat onder meer om shows die de artiest in de zomer en het najaar zou geven op Rock Werchter, Down The Rabbit Hole en in de Ziggo Dome. Eerder zette de zanger al een streep door enkele concerten in onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland, waaronder concerten die gepland stonden in april in de Ziggo Dome. "Een paar maanden geleden ging het bergafwaarts met mijn gezondheid, dat leidde ertoe dat ik een paar shows in Frankrijk en daarna ook in de rest van Europa moest annuleren", zegt de zanger op sociale media. Stromae dacht dat hij door het afzeggen van enkele shows snel weer het podium zou kunnen betreden. "Ik hoopte samen met mijn artsen, familie, vrienden en mijn team dat ik snel zou herstellen en zo snel mogelijk weer zou kunnen gaan touren. Helaas moet ik accepteren dat de tijd die ik nodig heb om te rusten en te helen langer is dan verwacht." Wat er exact aan de hand is, vertelt Stromae niet in zijn bericht op sociale media.

De zanger, bekend van grote hits als Papaoutai, Formidable en Alors on danse, laat weten dat hij het een moeilijke beslissing vindt, maar dat het wel nodig is om weer beter te worden. Eerder vertelde Stromae, wiens echte naam Paul Van Haver is, op de Franse televisie openhartig over zijn burn-out en depressie. Ook vertelde hij over zijn zelfmoordgedachten. Of de mentale ziektes iets te maken hebben met het afzeggen van zijn Multitude-tour, is niet bekend.