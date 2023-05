Beleggers geven Philips-top nieuwe veeg uit de pan

Maar bij Philips is er veel onvrede onder beleggers en die richt zich met name op Frans van Houten, de topman die in oktober bij Philips vertrok. Beleggers vinden dat hij de problemen met de slaapapneu-apparaten niet goed heeft aangepakt. Ook vinden ze het niet goed dat Van Houten een bonus over 2022 aanneemt, terwijl het bedrijf dat jaar een verlies leed van 1,6 miljard euro.

Het tegenstemmen van beleggers heeft niet direct gevolgen voor Jakobs, Van Houten of andere bestuurders. In theorie zou het kunnen dat Philips vorderingen indient tegen de bestuurders voor hun gevoerde beleid, maar er is geen enkele aanwijzing dat zoiets gaat gebeuren.

Het is vooral gezichtsverlies, zegt Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters. "Het is een enorme dreun voor ze, een smet op het blazoen. Zwaarder kan je beleid niet worden afgekeurd. Wij hopen dat hiermee duidelijk is dat zo niet met rechten van aandeelhouders omgegaan kan worden en dat we met een nieuwe bladzijde kunnen beginnen waardoor Philips weer vooruit kan."

Tijdens de aandeelhoudersvergadering erkende president-commissaris Feike Sijbesma de onvrede. "2022 was een uitermate teleurstellend jaar", begon hij de vergadering. Hij zei het niet passend te vinden om de stemming over decharge te gebruiken "om onvrede te uiten tegen een enkele oud-bestuurder".

Hij zei het afwijzen van decharge te nemen zoals het is. "Wij horen van beleggers dat we het niet moeten opvatten als bericht tegen het huidige management en dat appreciëren we zeer."