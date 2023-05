Kopman Nederlandse DSM-ploeg nieuwe leider in Giro, ritzege Paret-Peintre

Andreas Leknessund is de nieuwe klassementsleider van de Giro d'Italia.

De Noorse kopman van de Nederlandse DSM-ploeg eindigde in de vierde etappe als tweede en nam de roze trui over van de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), die in het peloton met een achterstand van twee minuten over de finish kwam.

Leknessund moest in de strijd om de dagzege zijn meerdere erkennen in medevluchter Aurélien Paret-Peintre. De Fransman van AG2R was de beste in de sprint in de 175 kilometer lange rit van Venosa naar Lago Laceno.

Kopgroep ontstaat al snel

Beide renners behoorden tot een kopgroep van zeven man, die na de eerste van de drie beklimmingen van de dag ontstond. In de slotklim (tweede categorie) viel die kopgroep langzaam uit elkaar.