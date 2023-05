26 arrestaties in Spanje om illegaal watergebruik tijdens droogteperiode

In het zuiden van Spanje zijn 26 mensen opgepakt voor het graven van illegale waterputten terwijl er sprake is van langdurige ernstige droogte. Met het water uit de putten verbouwden ze tropische vruchten zoals avocado's en mango's, zegt de politie.

Rechercheurs ontdekten in een vier jaar durend onderzoek meer dan 250 illegale waterputten, boorgaten en vijvers in Andalusië. In die regio is sinds 2021 sprake van droogte.

Daling productie

Spanje is de grootste producent van zuidvruchten in Europa. Het fruit heeft veel water nodig om te groeien. Verwacht wordt dat de productie van avocado's dit jaar met 25 procent zal dalen als gevolg van de hoge temperaturen in Spanje en het gebrek aan water.

Vorige maand was de droogste april in Spanje sinds het begin van de metingen, zegt het nationaal meteorologisch instituut. Vooral in Andalusië en Catalonië is het erg heet.

Boeren gaan deze week in die laatste provincie de straat op met tractoren. Ze eisen meer hulp van de overheid in de strijd tegen de droogte.