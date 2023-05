Geen gedoe bij de bank: crowdfunding neemt enorme vlucht

Niet naar de bank voor een lening, maar crowdfunden. Steeds meer mkb-bedrijven kiezen ervoor. Ze halen geld op bij particuliere investeerders en omzeilen zo de bank. Afgelopen jaar werd er voor meer dan 1 miljard euro gecrowdfund, becijferde de markt zelf.

Crowdfunding is na de kredietcrisis ontstaan als een alternatief voor leningen van banken. Mkb'ers kunnen moeilijker terecht bij de grote banken, die niet op al die kleine, weinig rendabele leningen zitten te wachten.

Dat probleem geldt ook voor Christian Clerx. Hij produceert maandelijks zo'n 800 kilo zout in het vissersdorp Bruinisse op Schouwen-Duiveland. "We begonnen ooit met 25 kilo zout. Nu wordt ons zout gebruikt door sterrenkoks en de betere thuiskoks die de smaak van de Oosterschelde willen proeven." Zijn bedrijf is het enige bedrijf dat Nederlands zeezout produceert.

Risicomijdend

Clerx financierde zijn bedrijf tot nu toe uit eigen middelen en via de bank. Voor die banklening betaalde hij twee jaar geleden nog minder dan drie procent rente. Nu zou dat twaalf procent zijn. "Het is toch een start up, er zitten risico's aan. Ik merk dat de bank risicomijdend is. Dat zie ik de laatste tijd wel heel erg terug", zegt Clerx. Voor zijn uitbreidingsplannen zoekt hij daarom hulp van crowdfunders.

De uitbreiding, op een steenworp afstand van zijn huidige bedrijf, omvat ook een bezoekerscentrum, waar belangstellenden uitleg krijgen over Nederlands zeezout. Hiervoor wil Clerx een bedrag tussen de 20.000 en 30.000 duizend euro ophalen. De teller staat inmiddels op ruim 11.000 euro.

Voor de groei van de crowdfundingmarkt baseert CrowdfundingCijfers.nl zich op informatie afkomstig van de marktpartijen zelf of uit openbare bronnen verkregen.