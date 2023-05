Ondernemers Scheveningen 'de hele dag door' gebeld over hoge parkeerkosten

Ondernemers in Scheveningen worden naar eigen zeggen platgebeld over het vernieuwde, hoge parkeertarief in de badplaats. Vorige week werd bekend dat automobilisten in een deel van Scheveningen voortaan 50 euro moeten betalen, zowel voor kort als lang parkeren.

"Mensen denken dat ze in heel Scheveningen 50 euro moeten betalen, terwijl het maar gaat om een heel klein gebied", zegt Kees Schot, eigenaar van een restaurant aan de Scheveningse haven.

Hij zegt tegen Omroep West dat zijn restaurant afgelopen weekend continu werd gebeld met de vraag of mensen ook bij het restaurant 50 euro moeten betalen. Het antwoord was keer op keer 'nee'. "Vooral oudere mensen snappen er helemaal niets meer van", stelt hij.

Ook bij de winkels en restaurants van ondernemer Jordy Simonis ging de telefoon de afgelopen dagen veel vaker dan normaal. "We krijgen alleen maar telefoon over dat parkeertarief, de hele dag door. Terwijl wij een eigen parkeerterrein hebben waar klanten kunnen staan."

Vijf straten

Op 1 mei ging in twee gebieden in Scheveningen en het centrum van Den Haag een proef van start waarbij er voor het parkeren altijd een dagkaart van 50 euro afgerekend moet worden. De gemeente wil zo overlast voor omwonenden beperken, door bezoekers te laten uitwijken naar een parkeergarage.

Het hoge parkeertarief haalde de landelijke media en zelfs de Britse krant The Guardian, maar in de meeste artikelen werd niet duidelijk dat het tarief maar voor een deel van Scheveningen en Den Haag geldt. Het gaat om vijf straten in Scheveningen en zeventien straten in het Haagse centrum, schrijft Omroep West.

Gemeente wijst naar media

De twee ondernemers vinden dat de gemeente beter had moeten communiceren over de proef. "Waar ik ook kijk, overal staat: parkeren op Scheveningen 50 euro", zegt Simonis. "De gemeente moet duidelijkheid geven."

Een woordvoerder van de gemeente begrijpt de klachten van de ondernemers, maar zegt ook dat "journalisten zelf mogen beslissen hoe ze iets opschrijven". "De gemeente heeft zes weken geleden een lange brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin de pilot in vijf pagina's wordt uitgelegd. Ook wij constateren dat die nuance verloren is gegaan in de berichtgeving."

De proef met parkeren voor 50 euro duurt een jaar. Daarna volgt een evaluatie.