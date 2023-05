Gazzetta dello Sport vraagt nu al: is Verstappen beste coureur aller tijden?

Op de vraag wie de beste Formule 1-coureur van dit moment is, zal het antwoord vaak 'Max Verstappen' zijn. Maar krijg je hetzelfde antwoord als je vraag wie de beste aller tijden is?

"Max bewijst al langer dat hij een fenomeen is. Hij presteert op een niveau dat kan worden vergeleken met de beste momenten van Senna, Schumacher en Hamilton", zegt oud-coureur Felipe Massa tegen Gazzetta dello Sport, dat alvast warmloopt voor de Grand Prix Emilia-Romagna op 21 mei.

Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Hij won 18 van de laatste 27 races.

Enquête Gazzetta

De roze sportkrant lanceert vandaag een enquête met de vraag wie de beste coureur aller tijden is. Er kan worden gekozen tussen Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna en Max Verstappen.

Giancarlo Fisichella zet zijn geld op Schumacher, maar is ook lovend over de pas 25-jarige Nederlander. "Ik heb tegen Schumacher gereden. In die tijd was er op het circuit niemand sterker dan hij. Hij blijft voor mij de beste aller tijden. Maar als het gaat om talent als coureur is Max van hetzelfde niveau. Hij was in Miami echt fantastisch..."