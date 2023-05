Armin van Buuren wint ereprijs voor populaire show 'A State of Trance'

Armin van Buuren ontvangt dit jaar de Ere Zilveren Reissmicrofoon. Hij krijgt de radioprijs voor zijn populaire radioprogramma A State of Trance, waar wekelijks tientallen miljoenen mensen in ruim tachtig landen naar luisteren.

Volgens de jury heeft Van Buuren A State of Trance tot een echt radioprogramma gemaakt, met diverse interactieve onderdelen. De juryleden prijzen vooral zijn "onovertroffen overgangen" die hij wekelijks aan elkaar mixt.

"Ook zet hij de toon in knappe koppelingen met online platforms en sociale media. Sympathiek is dat Van Buuren steeds meer ruimte gunt aan nieuw talent."

De show werd in 2001 voor het eerst uitgezonden op ID&T Radio, de voorloper van Slam!. Tegenwoordig is het programma te beluisteren op Radio 538, nadat het ook enkele jaren te horen was op Qmusic. Inmiddels zijn er meer dan 1100 afleveringen gemaakt.

Nominaties

Van Buuren krijgt op 15 juni zijn prijs overhandigd, wanneer ook de winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon wordt gekozen. Daarvoor zijn drie genomineerden: muziekplatform 3voor12 van de VPRO, de VPRO-podcast Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur en de podcast De Taxioorlog van BNR.

Vorig jaar ging de Ere Zilveren Reissmicrofoon naar Hans Hogendoorn, die decennialang de zenderstem was van NPO Radio 1.

De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker wordt al sinds 1966 uitgereikt.